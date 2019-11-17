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Gençlerin ‘’sına GÖRKEMLI AÇILIŞ

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Gençlerin ‘Kırmızı Kara Mağaza’sına GÖRKEMLI AÇILIŞ
GENÇLERBIRLIĞI'NIN kulüp ürünlerinin satışa sunulduğu "Kırmızı Kara Mağaza" hizmete girdi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki mağazanın açılışına başkan Murat Cavcav, oğlu Mert ile katıldı. Ayrıca yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve teknik ekibi, futbolcular, kulüp personeli ile taraftarlar da açılışta yer aldı. Cavcav, "Bu tesis Gençlerbirliği'nin kalbi gibidir. Ben, yönetici arkadaşlarım, teknik ekibimiz, futbolcular, personellerimiz, altyapımızdaki çocuklarımız… Hepsi yeri gelir ailelerinden, evlerinden çok burada zaman geçirir. Güzel bir açılışa, güzel bir adıma hep birlikte şahitlik ediyoruz. Gençlerbirliklilerin modern bir mağazasının olması en büyük arzumuzdu, nihayete erdirdik. Taraftarlarımızın isteğini burada yaptık, şimdi sıra sahada güzel sonuçlar almaya geldi" ifadeleriyle taraftarları selamladı.
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Gençlerin ‘Kırmızı Kara Mağaza’sına GÖRKEMLI AÇILIŞ
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