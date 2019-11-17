Gençlerin ‘Kırmızı Kara Mağaza’sına GÖRKEMLI AÇILIŞ

GENÇLERBIRLIĞI'NIN
kulüp ürünlerinin satışa
sunulduğu "Kırmızı Kara Mağaza"
hizmete
girdi. Beştepe İlhan
Cavcav Tesisleri'ndeki
mağazanın açılışına
başkan Murat Cavcav,
oğlu Mert ile katıldı.
Ayrıca yönetim kurulu
üyeleri, teknik direktör
Hamza Hamzaoğlu ve
teknik ekibi, futbolcular,
kulüp personeli ile
taraftarlar da açılışta
yer aldı. Cavcav, "Bu tesis Gençlerbirliği'nin kalbi gibidir. Ben, yönetici arkadaşlarım, teknik ekibimiz, futbolcular, personellerimiz, altyapımızdaki çocuklarımız… Hepsi yeri gelir ailelerinden, evlerinden çok burada zaman geçirir. Güzel bir açılışa, güzel bir adıma hep birlikte şahitlik ediyoruz. Gençlerbirliklilerin modern bir mağazasının olması en büyük arzumuzdu, nihayete erdirdik. Taraftarlarımızın isteğini burada yaptık, şimdi sıra sahada güzel sonuçlar almaya geldi"
ifadeleriyle
taraftarları selamladı.