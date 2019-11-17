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Kadına yönelik şiddeti önlemek için erkeklere eğitim

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Kadına yönelik şiddeti önlemek için erkeklere eğitim
KEÇIÖREN Belediyesi, personeli bilinçlendirme amaçlı çalışmalarını sürdürürken ilk kez erkek personele yönelik kadına şiddetle mücadeleye karşı farkındalık oluşturmak için eğitim semineri düzenledi. Kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın önlenmesi ve kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seminerlerin devam edeceğini belirterek, "Kadın ve çocukların korunması daima önceliğimizdir" mesajı verdi.
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Kadına yönelik şiddeti önlemek için erkeklere eğitim
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