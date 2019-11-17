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Keçiören ortak akılla kalkınacak

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Keçiören ortak akılla kalkınacak
ORTAK akılla kentin kalkınması, önceliklerin belirlenmesi, ortak projelerin geliştirilmesi, sürdürülebilir gelişmenin sağlanması hedefiyle kurulan ve ilk Olağan Genel Kurul Toplantısını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştiren Keçiören Kent Konseyi, komisyonlarını kurarak çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. İlk toplantıda oy birliği ile Kent Konseyi Başkanı seçilen Dede Hayrettin Hasgül başkanlığında gerçekleşen toplantıda İlçenin ihtiyaç planlaması, öncelikler ve projelere dair istişarelerde bulunuldu.
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Keçiören ortak akılla kalkınacak
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