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Büyük ilgi açılışı erteletti

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Büyük ilgi açılışı erteletti
ANKAmall'da açılışını gerçekleştirecek olan Mi Store, yoğun ilgi karşısında açılışı erteledi. ANKAmall'da gerçekleşecek açılış sonrası faaliyete başlayacak olan Mi Store mağazası, Ankaralıların yoğun ilgi ve katılımıyla karşılaşınca açılışı erteleyerek açılışa özel kampanyalarını da 15 gün boyunca sürdürme kararı aldı. Xiaomi markasının Evofone bünyesindeki 4'ncü mağazasının açılışı yoğun ilgi ve katılım nedeniyle ertelendi. Mi Store ile tanışmayı heyecanla bekleyen Ankaralılara açılışa özel kampanyaların 15 gün devam edeceği müjdesi verilirken mağaza yetkilileri tarafından yeni açılış tarihinin daha sonra duyurulacağı bildirildi
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Büyük ilgi açılışı erteletti
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