AYDA 85 aileye, 6 ayda 510 aileye 3 öğün sıcak yemek ve kuru gıda yardımı yapılıyor. Yardıma muhtaç ailelerin umut kapısı olan Kızılcahamam Belediyesi, her gün 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor. Yemek servisi ve kuru gıda yardımı dışında hiçbir ayırım gözetmeden her Cuma günleri sabah saatlerinde Kızılcahamam Belediyesi önünde sıcak çorba ikramı da yapan Kızılcahamam Belediyesi, 6 ayda 510 aileyi aşevinde misafir ediyor. İlçede yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatan Kızılcahamam Belediyesi Aşevi, kapı kapı dolaşıp ikram ettiği 4 çeşit sıcak yemek servisiyle kimsesizleri yalnız bırakmıyor. İlçede bulunan ihtiyaç sahibi aileleri belirledikten sonra kapılarına kadar yemek servisi yapan aşevi personelleri, her sabah saat 08.30'da başladığı mesaisini öğle saatlerine kadar tamamlayıp yemekleri yardıma muhtaç vatandaşların kapısına kadar ulaştırıyor. Periyodik aralıklarla gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemekler, aynı zamanda ailenin sağlık durumu dikkate alınarak hazırlanıyor.

DESTEĞIMIZI SÜRDÜRECEĞIZ

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Belediyesi Aşevi olarak yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti. Başkan Acar, "Dar gelirli ailelere yardımda bulunan Aşevimizle vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.