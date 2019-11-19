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koşucu Dünya kupası’nda

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Kayaklı koşucu Ömer Ayçiçek Dünya kupası’nda
KAYAKLI Koşu Olimpik Havuz takımı sporcuları, sezon hazırlıkları kapsamında Finlandiya'da Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmasına katıldı. 1-26 Kasım tarihlerinde Finlandiya'nın Muonio kentinde kamp gerçekleştiren Kayaklı Koşu Milli Takımı, Olos kentinde düzenlenen yarışmada mücadele etti. Olimpiyat, dünya ve dünya gençler şampiyonu gibi prestijli bir çok sporcunun katıldığı organizasyonda, erkekler 20 yaş altında Yusuf Emre Fırat ile büyüklerde Hamza Dursun ve Ömer Ayçiçek, kadınlarda ise Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun yarıştı. Ömer Ayçiçek, 95.44 FIS puanı sonrasında dünya kupalarına katılmaya hak kazandı.
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Kayaklı koşucu Ömer Ayçiçek Dünya kupası’nda
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