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Eski mahalle muhtarı dağda ölü bulundu

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Eski mahalle muhtarı dağda ölü bulundu
ÇUBUK'TA kendisinden bir süre haber alınamayan Veysel Reçber (57), yakınları tarafından dağlık bir alanda ölü bulundu. Olay, Çubuk Uluağaç Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallenin eski muhtarı Veysel Reçber, hayvanlarını otlatmak için erken saatlerde dağlık bir araziye çıktı. Her gün olduğu gibi Reçber'in akşam saatlerinde eve dönmemesinden endişelenen yakınları, dağlık alanda aramaya başladı. Reçber'i hareketsiz şekilde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rençber'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Reçber'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Eski mahalle muhtarı dağda ölü bulundu
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