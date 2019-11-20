Mamak’ta ara tatil demek spor demek!

YAKLAŞIK 18 milyon öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez yapılan uygulama ile 9 günlük ara tatile girdi. Öğrencilerin yapabileceği etkinliklere ilişkin Mamak Belediyesi Türközü Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde program düzenledi. Öğrenciler, spor kompleksinde basketbol ve voleybol oynamalarının yanında havuzda yüzerek tatilin keyfini çıkardı. Ara tatilin sınavlardan sonraya gelmesi nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, ara tatilde daha fazla sportif faaliyette bulunduklarını söyledi

180'E YAKIN ETKİNLİK VAR

Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatilde öğrencilerin velileriyle yapabileceği etkinlikleri 16 ana başlık altında topladı. 81 ildeki milli eğitim müdürlükleri, bu ana başlıkları dikkate alarak kendi illerinin özellikleri doğrultusunda 180'e yakın etkinlik çeşidi belirledi. Etkinlikler hakkında bilgi alıp, seçim yapabilmesi için 'aratatil.meb.gov.tr' adresinden bilgi alınabilecek.