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Nevzat Ceylan’dan örnek davranış

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Nevzat Ceylan’dan örnek davranış
AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret esnasında organ bağışında bulunmak istediğini belirten Ceylan, personel tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından organlarını bağışladı ve organ bağış kartını aldı. Türkiye'de 60 bin civarı hastanın organ nakli beklediğine değinen Ceylan, organ bağışıyla bu hastalara şifa olmak çok önemli olduğunu söyledi. Sağlıklı olan herkesi organ bağışı yapmaya davet eden Ceylan: " Bir Organ Bir Can" demektir dedi.
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Nevzat Ceylan’dan örnek davranış
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