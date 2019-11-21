Ahmet TEZCAN: 200 günü gördük

Mansur
başkan 200
günlük icraatını da açıkladı. Kaldı 1600
küsur gün bakalım Başkent Mansur
başkanla neler kazacak? Bundan önce de 100
gününü anlatmıştı ama Ankara
'da yaşayanlara dokunan icraatlarını ilk 100
günde görememiştik. Görememiştik, çünkü başkanı ilk işi Mimarlar Odası'nın teşviki ve ısrarıyla heykel açmak olmuştu. Bir "intikam heykeli" idi başkanın açtığı. Mimarlar Odası
ile Gökçek
yönetimi arasında "çok önemli" tartışma konusu olan bir heykel. Zaten bu oda, kamuda yarattığı tartışmalarına bakılırsa kendi işinden başka her meseleye "maydanoz" bir kuruluş izlenimi veriyor. Başkentin mimarisine ilişkin bir etkinliğini ben bilmiyorum. Ankara
'nın aydınlatmasından trafiğine, yapılaşmasından estetiğine 12 yıldır yazdığımız onca yazıda tek satırlık katkılarını görmedim.
Heykel dedim de pek çoğumuz unuttu bile. Hatırlayacaksınız, hani çalınmıştı da "Gökçek kaldırttı
" denilmiş ve günlerce medya aracılığı ile tartışma konusu olmuştu. Yönetim değişir değişmez hemen aralarında topladıkları 30
-40
bin lira ile çalınan heykelin alelacele çakmasını döktürdüler ve hemen Mansur Başkan
'ın eliyle yerine koymanın doyulmaz keyfini yaşadılar. Heykel dedikleri de bulunduğu çevreye bir estetik katsa bari! Arkadaşlarıyla sohbetlerinde kendi aralarında dahi "bir şeye benzetemediklerini" söyledikleri bir heykel başkente ne katmış olabilir? Bu yüzden "intikam heykeli
" diyorum. İlhan Koman
da neredeyse ömrünü İskandinavya'da geçirmiş bir "yontucu", hemşerim de aslında, "Akdeniz kucaklayan" bir zaman Ziya Gökalp Caddesi'ndeki heykelini estetik bulduğumu da söyleyebilirim. Onda bu ülkeyle paylaşılmış bir değer bulmak zor, eh, sanatına da yansımıştır bu. Keşke Ankara
'da yaşamış olsaydı da başkentin Heykelci Başkanı Karayalçın
'a "yontu" üzerine ilhamlar verseydi. Başkent belki onun döneminde estetizmden nasibini almış olurdu.
Şimdi Yavaş
'ın 200
gününe bakıyorum ve başkente ve başkentte yaşayanlara henüz bir şey katmış olduğunu göremiyorum, dişe dokunur bir icraat yok. Mansur'un icraatı soyadına uygun yavaş yavaş gelecek her halde? Belediye icraatlarında Ankaralıya dokunmak nedir? Hayatı bir nebze kolaylaştırmaktır. Hayat nasıl kolaylaşır; trafik rahatlatılarak, otomobillere yetecek park yerleri sağlanarak, yeni konut alanları açarak, bilhassa gerekli yerlerde gerekli denetimleri zamanında yaparak, çöpleri zamanında alarak, bilhassa gıda bakımından elzem ihtiyaçlar ucuzlatılarak vs. Şimdi biz bunları bekliyoruz, Belediyeden, hayatı kolaylaştıran icraatlarla Ankaralıya
dokunan işler bekliyoruz. Tartışma ve yarıştırma değil…