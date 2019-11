Ahmet TEZCAN: 200 günü gördük

BUGÜN NELER OLDU

Mansurbaşkangünlük icraatını da açıkladı. Kaldıküsur gün bakalımbaşkanla neler kazacak? Bundan önce degününü anlatmıştı ama'da yaşayanlara dokunan icraatlarını ilkgünde görememiştik. Görememiştik, çünkü başkanı ilk işi Mimarlar Odası'nın teşviki ve ısrarıyla heykel açmak olmuştu. Bir "intikam heykeli" idi başkanın açtığı.ileyönetimi arasında "çok önemli" tartışma konusu olan bir heykel. Zaten bu oda, kamuda yarattığı tartışmalarına bakılırsa kendi işinden başka her meseleye "maydanoz" bir kuruluş izlenimi veriyor. Başkentin mimarisine ilişkin bir etkinliğini ben bilmiyorum.'nın aydınlatmasından trafiğine, yapılaşmasından estetiğine 12 yıldır yazdığımız onca yazıda tek satırlık katkılarını görmedim.Heykel dedim de pek çoğumuz unuttu bile. Hatırlayacaksınız, hani çalınmıştı da "" denilmiş ve günlerce medya aracılığı ile tartışma konusu olmuştu. Yönetim değişir değişmez hemen aralarında topladıklarıbin lira ile çalınan heykelin alelacele çakmasını döktürdüler ve hemen'ın eliyle yerine koymanın doyulmaz keyfini yaşadılar. Heykel dedikleri de bulunduğu çevreye bir estetik katsa bari! Arkadaşlarıyla sohbetlerinde kendi aralarında dahi "bir şeye benzetemediklerini" söyledikleri bir heykel başkente ne katmış olabilir? Bu yüzden "" diyorum.da neredeyse ömrünü İskandinavya'da geçirmiş bir "yontucu", hemşerim de aslında, "Akdeniz kucaklayan" bir zaman Ziya Gökalp Caddesi'ndeki heykelini estetik bulduğumu da söyleyebilirim. Onda bu ülkeyle paylaşılmış bir değer bulmak zor, eh, sanatına da yansımıştır bu. Keşke'da yaşamış olsaydı da başkentin Heykelci Başkanı'a "yontu" üzerine ilhamlar verseydi. Başkent belki onun döneminde estetizmden nasibini almış olurdu.Şimdi'ıngününe bakıyorum ve başkente ve başkentte yaşayanlara henüz bir şey katmış olduğunu göremiyorum, dişe dokunur bir icraat yok. Mansur'un icraatı soyadına uygun yavaş yavaş gelecek her halde? Belediye icraatlarında Ankaralıya dokunmak nedir? Hayatı bir nebze kolaylaştırmaktır. Hayat nasıl kolaylaşır; trafik rahatlatılarak, otomobillere yetecek park yerleri sağlanarak, yeni konut alanları açarak, bilhassa gerekli yerlerde gerekli denetimleri zamanında yaparak, çöpleri zamanında alarak, bilhassa gıda bakımından elzem ihtiyaçlar ucuzlatılarak vs. Şimdi biz bunları bekliyoruz, Belediyeden, hayatı kolaylaştıran icraatlarladokunan işler bekliyoruz. Tartışma ve yarıştırma değil…