Mamak Belediyesi Basın Futbol Turnuvası başlıyor

Mamak Belediyesi, Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın ardından basın mensupları için 'Basın Mensupları Futbol Turnuvası' düzenliyor. Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleşen kura çekim törenine Belediye Başkanı Murat Köse ve turnuvada mücadele edecek basın kuruluşu temsilcileri katıldı. Başkan Köse'nin başlattığı kura çekimi ile 32 televizyon kanalı ve gazete turnuvadaki ilk rakipleriyle eşleşti. Köse, "Dünyadan ve ülke gündeminden bizi haberdar eden basın emekçilerimiz, yoğun çalışma ve stres altında çalışırken onları stresten uzaklaştırmak istedik. Turnuvamız hem birlik ve beraberliği pekiştirecek hem de basın mensuplarının stresten uzak eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacağız"
dedi. Başkan Köse, turnuva çekilişinin özellikle Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlediklerinin altını çizerek, Cumhuriyet döneminden kalan bu binanın önemli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını kaydetti.
Eleme usulüyle oynanacak turnuvada ilk maçlar şöyle olacak:
İŞTE EŞLEŞMELER
Hürriyet Gazetesi- Milliyet Gazetesi
Kanal Urfa-Star TV
Çay TV-Ülke TV
NTV-Diyanet TV
TVNET-ASPOR
AHABER-KANALD
AKİTTV-CNN RADYO
Anadolu Ajansı- Milli Gazete
SABAH Gazetesi-Akşam Gazetesi /
KONTV-İHA
Polis Radyosu-BeyazTV
ATV-SGK TV
CNNTÜRK-SHOWTV
TRT-DHA
HABERTÜRK-TGRT HABER
FOXTVKANAL7