Mamak Belediyesi Basın Futbol Turnuvası başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Mamak Belediyesi, Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın ardından basın mensupları için 'Basın Mensupları Futbol Turnuvası' düzenliyor. Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleşen kura çekim törenine Belediye Başkanı Murat Köse ve turnuvada mücadele edecek basın kuruluşu temsilcileri katıldı. Başkan Köse'nin başlattığı kura çekimi ile 32 televizyon kanalı ve gazete turnuvadaki ilk rakipleriyle eşleşti. Köse,dedi. Başkan Köse, turnuva çekilişinin özellikleEleme usulüyle oynanacak turnuvada ilk maçlar şöyle olacak:Hürriyet Gazetesi- Milliyet GazetesiKanal Urfa-Star TVÇay TV-Ülke TVNTV-Diyanet TVTVNET-ASPORAHABER-KANALDAKİTTV-CNN RADYOAnadolu Ajansı- Milli GazeteSABAH Gazetesi-Akşam Gazetesi /KONTV-İHAPolis Radyosu-BeyazTVATV-SGK TVCNNTÜRK-SHOWTVTRT-DHAHABERTÜRK-TGRT HABERFOXTVKANAL7