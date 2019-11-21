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Polis ve jandarmadan dolandırıcılara ortak operasyon

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Polis ve jandarmadan dolandırıcılara ortak operasyon
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına düzenlenmiş sahte evraklarla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyon öncesinde teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların inandırıcı olması için mağdurlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde buluştukları tespit edildi. Dumlupınar Bulvarı üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlının üzerinde 50 adet sahte 100 dolar ve 5 bin dolar, 6 adet cep telefonu, çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Polis ve jandarmadan dolandırıcılara ortak operasyon
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