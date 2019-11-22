Ağız birliği yaptılar Şulemi karaladılar

Ankara'da Mayıs 2018'de bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölen Şule Çet 5. duruşması görüldü. Duruşmada sanıklardan Berk Akand'ın avukatı Paşa Büyükkayer, Berk ve Çağatay'ın hapishanede illegal yollarla mektuplaştıklarını belirterek Çağatay'ın Berk'e yazdığı mektupları sundu. Duruşmalarda Şule'nin ölmesinden çok Şule'yi karalama politikası üzerinden savunmalar yapan sanık ve avukatlarının sözleri damgasını vurdu. Son olarak Akand'ın avukatı Hüseyin Ayan, "Şule gezip tozan bir tip. Ailesinin gönderdiği para yetmezdi. Hangi barda istese iş bulurdu" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTİYORUZ

Üniversiteli Şule Çet'in ölümüyle ilgili davasında mütalaasını açıklayan savcılık, 1 numaralı sanık Çağatay Aksu'ya "Kasten öldürme, Cinsel saldırı ve alıkoyma" suçlarından müebbet ve 39 yıla kadar hapis istedi. Diğer sanık Berk Akand için de söz konusu suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapis cezası talep etti. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Berk Akand'ın da fail olarak cezalandırılmasını ve sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiklerini söyledi.

MEKTUPLAR NEDEN ŞİMDİ SUNULDU?

Sanıklardan Berk Akand'ın avukatının Berk'i aklamak için bu mektupları öne sürmüş olabileceklerini ifade eden avukat Yıldırım, "Bu yazışmalar birinci duruşma ve öncesine ait mektuplar. Mektuplar neden bu zamana kadar mahkemeye sunulmadı? Çağatay'a yazılan mektuplar nerede? Çağatay da Berk'in yazdığı mektupları ortaya çıkaracak mı? Avukatları sanıklara hep rahat olun demiş ama baktılar artık mütalaa hazırlanacak son çare bu mektupları öne sürüyorlar. Mahkemede hep 'Biz kıza dokunmadık' diyorlar. Mektuplarda halay çekip laptopa dokunduk jelibon açtık' yazmış. 'Ağız birliği yapacağız' diye Berk'e telkinde bulunuyor. 'Uyumadın ağzını sıkı tut' diyor. Bu söylemlerden iş birliği yaptıkları suçta da ortak oldukları anlaşılıyor. Baştan beri söyledik. Hikâye kurgulamışlar mektuplarda da ortaya çıktı" diye konuştu.

KADIN BEDENİNİ KULLANAMAZLAR

Kadın bedeni üzerinden yapılan savunmayı asla kabul etmedik etmeyeceğiz diyen Avukat Yıldırım, "Şule davasına herkes sahip çıktı burada bir kadın cinayeti var. Mahkemede Şule'yi neden öldürdünüz, neden attınız diye soruyoruz onlar 'O saatte orada ne işi var' diyorlar. Konumuz Şule'nin nerede ne yaptığı değil, cinsel saldırı ve cinayet. Suçtan kurtulmak için ölen birini karalayıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar. 'Şule önceden türbanlıydı sonradan açılmış, Şule çok gezen bir tipti, bakire değildi, barda çalışsa daha çok kazanır' diye karalama yapmaya çalıştılar her defasında" diye konuştu.



BEN KIZIMDAN EMİNİM

SON duruşmada bir sanık avukatı Şule Çet için "Gezip tozan bir tip" demesine genç kızın babası İsmail Çet cevap verdi. "Her duruşmada kızımın namusuna laf ettiler" diyen Şule'nin babası "Bu saatten sonra Şulem geri gelmez ama başka 'Şuleler ölmesin' başka Şulelerin canı yanmasın. Ben evladımdan eminim. Çamur atmaya utanmadılar. Onların terbiyesizliği. 'Sen kızına sahip çıksaydın' gibi 'O saatte ne işi vardı' gibi sözler onların masum olduğunu kanıtlamaz. Tüm Türkiye'ye basına STK'lara teşekkür ederim Şuleme, kadın cinayetine sessiz kalmadınız. 4 Aralık'ta adaletin tecelli etmesini istiyoruz ağır müebbet cezası alacaklar" diye konuştu.