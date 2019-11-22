Sincan Belediyesi personeli ‘Sıfır atık’ta buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesindeki, "'Sıfır Atık' konusunda ödüllü bir belediye olarak, üzerimize düşen sorumluluğu en doğru şekilde yönetmekteyiz" diyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Lale Konferans Salonunda, belediye personeli ile bir araya geldi. "Sıfır atık"a ilişkin yeni projeler hakkında personel bilinçlendirildi. Toplantıda belediye personeline projenin detayları anlatıldı. İsrafın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konulara değinildi. Toplantıda konuşan Temizlik İşleri Müdürü Fahri Kılıç," Belediyemiz sıfır atık ruhu kapsamında yönetmelikte belirtilen 14 ayrı atığı toplamaktadır. Ama öncü bir belediye olarak 14 türle kalmıyor, 3 tür daha ilave ederek 17 türe çıktık. Hedefimiz 45 türe çıkmaktadır." diye konuştu. Kılıç, yeni projelere de değindi. "Atıkların azaltılması, hayvansal atıkların dönüştürülmesi ve üçlü toplama sistemine geçilerek çöplerin sokak hayvanlarına mama yapılması gibi projeleri hedef alarak önümüze koyduk. Gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Bu noktada bizleri destekleyen Başkanımız Murat Ercan'a, başkan yardımcılarımıza ve ekip ruhuyla hareket eden çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



'Sincan tarihinin en prestijli ödülünü kazandık'

SINCAN Belediye Başkanı Murat Ercan "2 yıl önce Emine Erdoğan Hanımefendi başlattı. Biz de düğmeye bastık. Sincan tarihimizin en prestijli ödülünü kazandık. Bu hepimizin mutluluğu bu hepimizin başarısı.Bir başarıyı elde etmekten daha zor olan onu muhafaza ederek, daha yukarılara taşımaktır. Biz sadece sıfır atıkla kalmayarak biyolojik döngüye katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi.