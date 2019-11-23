13 yıllık ömründe 15 ameliyat

Gülhan Esen'in tek çocuğu Ayşe Sıla Cengiz, normal zamanında 1.5 kilo olarak dünyaya geldi. Esen, organlarında gelişim geriliği saptanan kızını tedavi ettirebilmek için 10 yıl önce Osmaniye'den Ankara'ya taşındı. Kızını büyütebilmek için mücadele veren Anne Esen maddi imkânsızlıklardan dolayı kızına ne cihaz alabiliyor ne de fizik tedavi yaptırabiliyor. Ayşe Sıla Cengiz, kalp, bağırsak, mide, kalça, ayak ve mesanesinden şimdiye kadar 15 ameliyat geçirdi. Yüzde 98 engelli raporu bulunan ve 7 yaşında yürümeye başlayan Ayşe Sıla Cengiz, yaşıtları gibi parka gitmek ve koşmak istiyor. Evde eğitim gören Cengiz arkadaşlarını çok özlediğini okula tekrar dönmek istediğini söyledi. Ayşe Sıla'nın kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayabilmesi için gerekli cihazlara ve fizik tedaviye ihtiyacı var. Valilik ailenin yardım kampanyası başlatmaları için onay verdi. Anne Gülhan Esen ve Kızı Ayşe Sıla Cengiz kendilerine uzanacak şefkat elini bekliyor. Yardımseverlere seslenen Anne Gülhan Esen, Sıla'nın günden güne eridiğini söyledi. Esen, "Cihazlar çok pahalı. Fizik tedavinin yapılabilmesi ve yürümesine yardımcı cihazların alınabilmesi için paraya ihtiyaç var. Maddi durumum elverişli değil. 13 yıldır mücadele ediyorum. Eğer sesimi duyan olmazsa bu mücadelem boşa gidecek. Her şey başa dönecek" diye konuştu.

BOŞA GİDECEK

13 yıldır mücadele ettiğini söyleyen Gülhan Esen, "Ayşe yürüyemiyor. Yürüyebilmesi için cihaz gerekiyor. Ergenlik dönemine girdikten sonra Ayşe daha da kötüleşmeye başladı. 50 adım yürürken 20 adıma düştü. Ağrıları çoğaldı. Ayağa kalkabilmesi ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için cihazlar ve fizik tedavi gerekiyor. Ayşe park, oyuncak, bebek bilmez. Ayşe'nin dünyası hastane oldu. Şu an sadece cihazlara 220 bin TL gerekiyor. Fizik tedavisi için de devletin verdiği aylık 8 saat yetmediği için her bir özel fizik seansı şu anda 250-300 arası. 13 yıldır mücadele ediyorum. Eğer sesimi duyuramazsam 13 yıllık mücadelem boşa gidecek" diye konuştu.



VALİLİK ONAY VERDİ

VALILIK yardım kampanyası başlatmamıza onay verdi diyen Esen, "Eşimin verdiği nafaka ve kızım için verilen bakım maaşı ile geçimi sağlamaya çalışıyorum. Raporlarımız mevcut. Cihazlar için Valimiz yardım kampanyası başlatmamız için onay verdi. Fizik tedavi için de vali yardımcısı onayımızı verdi" dedi.



SARILMAK İSTİYORUM

SILA Cengiz, "Doktor olmak istiyorum. Yürümekte zorlanıyorum. İyileşip lunaparka gitmek istiyorum. İhtiyaçlarımı annem değil de kendim karşılamak istiyorum. Müge Anlı'yı görüp bir kere sarılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.