Bol ödüllü Bir Tenor Aranıyor 10. sezonunda

BUGÜN NELER OLDU

önce tam 16 dilde ve 25 ülkede sahnelenen Ken Ludwig'in bol ödüllü müzikli oyunu Bir Tenor Aranıyor,10. sezonunda Ankara Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonu ile 26 Kasım 2019 Salı günü saat 20.00'de, Leyla Gencer Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor. Müzikallerin Oscar'ı olarak bilinen Tony Ödülü'ne dokuz kez aday olan ve bu ödüle iki defa layık görülen BİR TENOR ARANIYOR; 1930'lu yılların Amerika'sında, bu kıtada ilk defa sahneye çıkacak ünlü bir İtalyan tenorun küçük bir otel odasında başından geçen gülünç olayları ele alıyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010-2011 sanat sezonundan itibaren kapalı gişe olarak Doğan Çelik'in rejisiyle sahnelenen BİR TENOR ARANIYOR; 2019-2020 sanat sezonunda da Ankaralı sanat severlerle olacak.