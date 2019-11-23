Keçiören’den iş arayanlara destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Doğru kişiye, doğru zamanda, doğru mesleğin kazandırılması için sektör temsilcileri ve iş arayanlarla istişarelerde bulunduk. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Keçiörenli vatandaşlarımızın işe yerleşmelerini kolaylaştırmak adına işveren ve iş arayanları buluşturacak dijital platformumuzu tamamen kendi bünyemizde geliştirdiğimiz özgün bir yazılımla meydana getirdik. İşsizliğe daha kalıcı ve daha verimli çözümler üretme çabası ile vatandaşımıza her konuda destek olmayı sürdüreceğiz" dedi. Keçiören Belediye Hizmet Binası'nda çalışmalarına başlayan Kariyer Ofisi, İŞKUR, özel istihdam büroları, eğitim ve danışmanlık firmaları, Keçiören ve Ankara'da faaliyet gösteren işverenlerle iş birliği içerisinde iş arayanların istihdam edilmesi, mesleki gelişimlerine destek olunması, kariyer planlamaları yapmaları konularında destek oluyor.

WEB ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSU YAPILIYOR

Keçiören Belediyesi resmi web sayfasından sadece iş arayanlar değil işverenler de personel talepleri için ilanlarını kariyer. kecioren.bel.tr üzerinden yayınlayabiliyorlar. Detaylı bilginin yer aldığı web portalı üzerinden iş arayanlar belediyeye gelmeden özgeçmişlerini gönderebiliyorlar. Aynı zamanda danışmanlık hizmeti sunan Kariyer Ofisi, kariyer planlamaları, özgeçmiş oluşturma, İŞKUR, ASO başta olmak üzere kurum ve kuruluşların mesleki kursları hakkında yardımcı olup bilgi veriyor. İŞKUR ile ilgili şifre güncellemeleri, işsizlik maaşına başvuru, kayıt güncelleme, İŞKUR kaydı gibi hizmetler de Kariyer Ofisinin sunduğu diğer hizmetler arasında yerini alıyor.

"MODEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

İŞKUR ve ASO vasıtasıyla mesleki eğitimler ve iş imkânları sunmaya başladıklarına ve istihdam konusunda gerekli adımları attıklarına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Doğru kişiye, doğru zamanda, doğru mesleğin kazandırılması için sektör temsilcileri ve iş arayanlarla istişarelerde bulunduk. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Keçiörenli vatandaşlarımızın işe yerleşmelerini kolaylaştırmak adına işveren ve iş arayanları buluşturacak dijital platformumuzu tamamen kendi bünyemizde geliştirdiğimiz özgün bir yazılımla meydana getirdik. Web sitemizin taraflar için ücretsiz olarak hizmet vermesiyle faydalanma oranını arttırmayı hedefledik. Belediyemiz bünyesindeki 'Kariyer Ofisi' ekiplerince profesyonel olarak yürütülecek danışmanlık hizmetiyle, başta iş görüşmesi ve mülakat teknikleri olmak üzere, cv hazırlama, iletişim becerileri, sektör analizleri, verimlilik artırma çalışmaları gibi birçok başlığı bünyesinde barındıracak olan ofisimizde ilk kez kariyer koçluğu modelini de uyguluyoruz. İşsizliğe daha kalıcı ve daha verimli çözümler üretme çabası ile vatandaşımıza her konuda destek olmayı sürdüreceğiz. Kariyer Ofisimiz Keçiören'imize ve Ankara'mıza hayırlı olsun" diye açıklamalarda bulundu.