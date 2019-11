‘Biz zoru severiz’

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak" projesine katılan gençlerle buluştu. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, milli boksörler Busenaz Sürmeneli ile Busenaz Çakıroğlu, Ampute Futbol Takımı'nın milli futbolcusu Barış Telli, A Milli Kadın Voleybol Takımından Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar, Fatma Yıldırım ve Aylin Sarıoğlu'nun katılımıyla Vilayetler Evinde gerçekleştirilen söyleşide, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi"ne iştirak eden gençlerle bir araya geldi.Projenin de bir öneri sonucu doğduğunu aktaran Soylu, programın fikir babasının ağustos ayında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun olduğunu belirterek, Dursun'u rahmetle andı. Sporculara da katılımı dolayısıyla teşekkür eden Soylu, gelecek nesillere de örnek olduklarını söyledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılmak için şansının ne olduğunun sorulması üzerine milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, elemelerde grupta karşılaşacakları takımların zorlu olduğunu belirtti.olarak güzel bir ivme yakaladıklarını ifade eden Dündar, "Hedefimiz tabii ki olimpiyat vizesini almak. Zor olacak ama biz ülke olarak zoru seviyoruz zaten" dedi.Naz Aydemir Akyol da hedeflerinin olimpiyat vizesini almak olduğunun altını çizerek, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini tavsiye etti.da maçların sadece sahada kazanılmadığını belirterek, milletin desteği kendileriyle beraber olduğu sürece her şeyi başarabileceklerine inandığını ifade etti.da projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, gençlere daha iyi örnek olabilmek içinistediklerini söyledi.Milli sporcular neler söyledi?Böyle bir programda yer almaktan dolayı mutluluk duyuyorum.Olimpiyatlarda yarışacağım, bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum.Henüz 21 yaşındayum, gençlerin çalışarak her şeyi başarabileceğini gösteriyorum.Genç kardeşlerime ne iş yaparlarsa en iyisini yapmalarını tavsiye ediyorum.Hiçbir şey imkansız olmadığını değildir. İstedikten ve çalıştıktan sonra her şey başarılabilir.