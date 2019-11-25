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Altındağlı çocuklara hakları anlatıldı

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Altındağlı çocuklara hakları anlatıldı
ALTINDAĞ Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Altındağlı çocuklara, çocuk haklarının anlatıldığı eğitici bir sunum gerçekleştirdi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Altındağ Belediyesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde anlamlı bir program düzenledi. Uzman eğitmenler tarafından gençlik merkezlerinde eğitim gören 150 çocuğa haklarının neler olduğu ve günün önemi anlatıldı. Sunum sonrasında neler öğrendiklerini ellerindeki küçük kağıtlara yazan gençler, ardından hepsini foto bloğa yapıştırdı.
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Altındağlı çocuklara hakları anlatıldı
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