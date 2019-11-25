Gençler 6 dakikada hesabı kesti

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanında oynanan maçta Kasımpaşa maç başlar başlamaz Kasımpaşa gole yaklaştı. Henüz 1. dakikada Ricardo Quaresma'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Khalili'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi. 22'de Quaresma, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 29'da Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Bogdan Stancu'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.Sağ taraftan Erdem'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, dönerek vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.88'de topun başına geçen Stancu'nun vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2. Maçı kazanan Başkent ekibi oldu.