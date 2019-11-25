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Kadın Curlingcilerden önemlı başarı

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Kadın Curlingcilerden önemlı başarı
KADIN Curling Milli Takımımız, İsveç'teki Avrupa Curling Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonada final mücadelesine çıkan kadın Milliler, İtalya'ya 5-2 mağlup oldu. Gümüş madalyanın kazanan Milliler, gelecek sene Avrupa'nın en iyi 10 takımı ile mücadele edecek. Alınan madalya ile Dünya Qualification Şampiyonası'na da katılma hakkı elde eden milli takım, Dünya Şampiyonası'na katılma yolunda büyük avantaj elde etti. Milliler, aynı zamanda A klasmanına yükseldi. Organizasyonda bronz madalya mücadelesi veren Erkek Milli Takım ise Polonya'ya 10-5 yenilerek 4'üncülükte kaldı
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Kadın Curlingcilerden önemlı başarı
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