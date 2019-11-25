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Kayakta finlandiya’dan iki birincilik geldi

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Kayakta finlandiya’dan iki birincilik geldi
FINLANDIYA'DA düzenlenen organizasyonda 18 yaş altı kızlarda Özlem Ceren Dursun ve 20 yaş altı erkeklerde Yusuf Emre Fırat birincilik kürsüsüne çıktı. Türkiye Kayaklı Koşu Olimpik Takımı, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Müsabakaları'nda 2 kez kürsünün en üst basamağında yer aldı. Saariselka kentinde düzenlenen büyükler kategorisindeki diğer Türk sporculardan Hamza Dursun yedinci, Ömer Ayçiçek sekizinci, Amed Oglago ise dokuzuncu oldu. Milli takım sporcuları elde ettikleri sonuçların ardından 100 FIS puanının altına düşerek olimpiyat yolunda önemli bir avantaj elde etti.
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Kayakta finlandiya’dan iki birincilik geldi
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