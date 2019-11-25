Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Şehidin ismi konferans salonunda yaşatılacak

Şehidin ismi konferans salonunda yaşatılacak

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Şehidin ismi konferans salonunda yaşatılacak
ŞIRNAK'IN Cizre ilçesinde 2015'te düzenlenen terör saldırısında şehit düşen özel harekatçı komiser Umut Tunçay'ın ismi daha önce görev yaptığı Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün konferans salonuna verildi. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde 2011- 2013 yıllarında görev yapan şehit komiser Umut Tunçay'ın ismi konferans salonunda yaşatılacak. Tunçay, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken 24 Kasım 2015'te Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonlar sırasında şehit olmuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehidin ismi konferans salonunda yaşatılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN