Şehit öğretmenlere karanfil

BUGÜN NELER OLDU

ÖĞRETMENLERGünü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen, 81 il ve yurtdışı temsilciliklerinden gelen 200 öğretmen Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde ağırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Uğur Kılıç, Başkan Enver Demirel'e teşekkür etti. Etimesgut ilçe sınırları içerisinde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hatıra ormanı ve Şehit Öğretmenler Parkı olduğunu duyan öğretmenler ve şehit öğretmen yakınları, buralara gider karanfil bıraktılar. Yapılan bu çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini belirten heyet, Başkan Enver Demirel'e teşekkür etti.