Mansur Yavaş bütçe kitapçığını okumamış

BUGÜN NELER OLDU

Bütçeyi değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Fatih Ünal bütçe sonrası SABAH Ankara'ya genel bir değerlendirmede bulundu. Ünal şunları söyledi:'Tasarruf ettim' diyerek 200 günü değerlendirdi. Daha çok iş yapmamaktan kaynaklı paranın birikmişliğine vurgu yapmak gerekir. 2020 bütçesinde bu altyapı çalışmalarıyla ilgili bütçenin araç kiralama bütçesinden daha düşük olduğunu görüyoruz. Hayvan barınağı konusunda belediye bütçesinin yetersiz kaldığını, sosyal çalışmalarda payın azaltıldığını ASKİ'nin ilk defa borç ile bütçesini dengelediğini görebilmekteyiz. Tasarruf konusuna inanmıyorum. Parklara bakmazsan bu tasarruf olur mu? Ciddi bir köprü yaptık mı? Metroları hükümete attık. 58 km metro sözü vardı. Hükümetimiz Esenboğa'ya metro götürmek adına çalışmalarına devam ediyor. Seçim sonrası 2019 yılı Ankara Büyükşehir Belediye çalışmaları açısından başarısız bir yıldır. Asfalt sorunu konusunda daha önceki yıllarda yaz aylarında 3-4 milyon ton asfalt atılırken geçtiğimiz yaz aylarında sadece 400 bin ton asfalt atıldı" ifadelerini kullandı.Parklarda ağaçlar kuruyor. Ciddi bir çalışma yapılmıyor. Altınpark, Esertepe ve diğer Büyükşehir parklarında ilgisizlik nedeniyle halkın çok talep etmediğini ıssız kaldığını görebilmekteyiz. Yaz aylarında kuraklık ve sulama problemleri yüzünden otların sarardığı ve parklarda yer yer yangınların çıktığı konusu haberlere bile konu oldu. Işıkların yanmaması gibi sıkıntılar var.Mansur Yavaş bütçe kitapçığını incelemedi. Hayvan barınakları konusunda ben bütçeyi okumadım revize edelim demesi bütçe kitapçığını kendisinin çok incelenmediği konusunda bizde şüphe uyandırdı. Bütçe günü AK Parti ve MHP grubu Mansur Yavaş'a yönelik çok ciddi eleştirilerde bulundu. Yavaş, bu eleştirmelere çok aydınlatıcı cevaplar vermeyerek bütçeyi bilmiyorum revize edeceğiz diyerek geçiştirdi. Beni çalıştırmıyorlar, benim bütçeme karışıyorlar demesin diye onay verdik.Otoparklar halk mağdur olduğu için 1 TL'ye indirilmişti. İdari mahkeme karar verdi. Tekrar meclise gelirse değerlendireceğiz. Mahkeme kararına temyiz yolu açık. Mahkeme '1 TL olmaz' dedi. 1 TL'ye insanlar bir saat durup gidiyorlar. Bir aracın bütün gün durması trafiği de vatandaşı da mağdur ediyor. Halkı da üzmeyecek, idari mahkemesinin kararına uygun bir şekilde yine düşük bir miktar tutularak karar verilebilir.Mansur Yavaş, 'Ben gelmeden icraatlarım' geldi diyerek su indirimlerini övmüştü. Su indirimini isteyen bürokratlarla zammı isteyen bürokrat aynı bürokratlar. O zaman övmüştün şimdi neden zam istiyorsun. Su zammı tekrar geldi reddettik. Birkaç gün önce yine red ettik. AK Parti ve MHP grubun oylarıyla reddedildi. İndirimi kendisi savunuyordu. Ne oldu şimdi?Seneye ihale yapmayacağım ne demek? İdari ve personeline söz geçirememe zafiyeti var. Ağaçlar kurusun ne demek? Sen belediye başkanısın. Yedirmeyeceğim demek ne demek? Önüne geç, yaptırma.