Karateciler sezonu Madrid’de kapatacak

AY-YILDIZLI ekip, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'in Madrid ayağında tatamiye çıkacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda 89 ülkeden 737 sporcu mücadele edecek. Madrid Arena'nın ev sahipliği yapacağı müsabakalara tüm kategorilerde katılım gösterecek Türkiye'yi, 6 kadın ve 12 erkek karateci temsil edecek. TÜRKIYE Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, "Başkent Madrid'de sezonu noktalayacağız ama olimpiyat mücadelemiz bitmeyecek. Nisan 2020'ye kadar kota puanı turnuvalarında form grafiğimizi korumak istiyoruz. Mayıs 2020'deki kota turnuvasının ardından da en yüksek sayıyla Japonya'da yer almak istiyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz"
diye konuştu.