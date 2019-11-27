Karateciler sezonu Madrid’de kapatacak

BUGÜN NELER OLDU

AY-YILDIZLI ekip, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'in Madrid ayağında tatamiye çıkacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda 89 ülkeden 737 sporcu mücadele edecek. Madrid Arena'nın ev sahipliği yapacağı müsabakalara tüm kategorilerde katılım gösterecek Türkiye'yi, 6 kadın ve 12 erkek karateci temsil edecek. TÜRKIYE Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan,diye konuştu.