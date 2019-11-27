Kış lastiği için son 4 gün

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Kış lastiği bulundurmayan ticari araç sürücülerine 2918 Sayılı KTK'nın 65/a maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacak. Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araç için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki belirlenen kritik noktalarda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1 Aralık Pazar günü ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapacak. Kırıkkale-Kayseri ve Ankara- Samsun karayolundaki belirlenen trafik denetleme noktalarında yapılacak olan uygulamada kış lastiği bulundurmayan ticari araç sürücülerine 625 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmadan ikinci seferde de uygulamaya takılan sürücünün aracı ise kanun gereğince trafikten men edilecek. İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, 1 Aralık 2019 tarihinde başlayacak olan ticari araçlarda kış lastiği uygulamasının 1 Nisan 2020 tarihinde sona ereceğini söyledi.