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Ankaragücü’nün yeni yönetimi ATA’nın huzurunda

Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Ankaragücü’nün yeni yönetimi ATA’nın huzurunda
ANKARAGÜCÜ'NÜN yeni seçilen Fatih Mert başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Mert, üzerinde "MKE Ankaragücü Spor Kulübü" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bıraktıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle saygı duruşunda bulundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk, İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurmuş olduğu spor kulübünün başkanı olarak huzurunuzda bulunmaktan gurur duyuyorum. MKE Ankaragücü Spor Kulübünün yeni yönetim kurulu olarak, fiziksel ve zihinsel olarak cumhuriyet ilkelerine bağlı sağlıklı sporcular yetiştirmek en büyük amacımızdır.

'EN YUKARILARA...'
109 yıllık şanlı mazisi ile sizin ilan etmiş olduğunuz başkentin takımı ve sporcuları, Ankara'nın ismini en yukarılara taşımaya gayret edeceklerdir. Ankara'nın adını tüm dünyaya duyuracak noktaya getirebilmek en büyük amacımızdır. Sizi şahsım ve yönetimimiz adına saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum."
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Ankaragücü’nün yeni yönetimi ATA’nın huzurunda
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