Ankaragücü’nün yeni yönetimi ATA’nın huzurunda

BUGÜN NELER OLDU

ANKARAGÜCÜ'NÜN yeni seçilen Fatih Mert başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Mert, üzerindeyazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bıraktıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle saygı duruşunda bulundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk, İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurmuş olduğu spor kulübünün başkanı olarak huzurunuzda bulunmaktan gurur duyuyorum. MKE Ankaragücü Spor Kulübünün yeni yönetim kurulu olarak, fiziksel ve zihinsel olarak cumhuriyet ilkelerine bağlı sağlıklı sporcular yetiştirmek en büyük amacımızdır.Ankara'nın adını tüm dünyayaduyuracak noktaya getirebilmeken büyük amacımızdır. Sizi şahsımve yönetimimiz adına saygı,sevgi ve rahmetle anıyorum."