“Besin Alerjileri” masaya yatırıldı

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TÜRKIYE Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Bülent Şekerel: "Bebeğinde alerji olduğu ispat edilmemiş her annenin beslenmesine her zamanki devam etmesi, bebeğin geleceğe hazırlanması için gerekli bir şarttır. Bebeğinde alerji olacak diye besinleri anne diyetinden çıkarılması sadece anneye değil bebeğe de zarar verir." Kongrede özellikle besin alerjilerinin masaya yatırıldığını belirten Prof. Dr. Şekerel, annelerin bebeklerini emzirmelerinin öneminin bağışıklık sistemi yönüyle bir kez daha teyit edildiğini söyledi. Prof. Şekerel, yaşamın ilk 4-6 ayında anne sütünün tek başına bebeğin tüm beslenme ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde tek gıda olduğunun bilindiğini ama bağışıklık sistemi ile ilgilenenlerin yeni ulaştıkları kanıtların anne sütünün değerini ve önemini daha da artırdığını vurguladı. "Besin alerjilerinin bazen bebeğin o besini tüketmeden dahi görülebildiğine dikkati çeken Şekerel, "Çünkü, anne sütü alan bebeklerde annenin tükettiği besinler anne sütü aracılığı ile bebeğe geçerek alerjik tepkilere yol açabiliyor"500'e yakın hekimin katıldığı kongrede 240 bilimsel çalışma sunuldu.