Keçiören’de çocuklara ücretsiz sanat atölyesi

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Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hizmet Merkezi'nin (ÇHM) açılışının gerçekleştirildiği ve Resim Yetenek Tespit Sınavında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Milletlerin ve devletlerin geleceği çocuklar ve gençleridir. Çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak, iyi bir gelecek, iyi bir nesil için çalışıyoruz, Onlara psiko-sosyal destek vereceğimiz, sanat becerilerini destekleyeceğimiz Çocuk Hizmet Merkezimizdeki atölyelerimiz, Keçiören'de ikamet eden 3,5 - 18 yaş aralığındaki her evladımıza ücretsiz hizmet verecek. Çocuklar, melek, çiçek, gelecektir. Üzerlerine titremeli, muasır medeniyetler seviyesini onlarla yakalayacağımızın bilinciyle hareket etmeliyiz" dedi.Altınok, resim, müzik, satranç, robotik kodlama, akıl oyunları, okul öncesi, anne- bebek, tasarla- yap- oyna, jimnastik olarak 9 farklı atölyeden haftalık 800 çocuğun ücretsiz yararlandığını belirtirken, tüm çocuklara da başarılar diledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da "Geleceğe güvenle bakan bir Türkiye için 17 yıldır çalışıyoruz. Güzel ve emin ellerde bir gelecek için bu çalışmalar birer vesiledir. Başkanımız Sayın Turgut Altınok'a da teşekkür ediyorum, bu atölyelerin ücretsiz hizmet vermesi sosyal belediyeciliğin en güzel örneğidir. Kadın, genç, yaşlı, çocuk ve engelli dostu bir belediyecilik gönül belediyeciliğidir. Her gün sokaklarda ve vatandaşla iç içe olan Başkanımız bir müjde daha verdi, kreşlerin ve bu merkezlerin sayısını artıracakmış. Özellikle çalışan anneler için veya sosyalleşmek isteyen anneler için kreş olmazsa olmaz" diye konuştu.ESKI Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar Allah'ın ayetleridir. Onları iyi anlamalı, iyi eğitmeli, iyi yetiştirmeliyiz. Bu atölyeler sayesinde akli melekeleri ve fiziki kabiliyetleri artacak" diye konuştu. Programda ilkokullar için tek aşamada yapılan pastel boya, ortaokullar için iki aşamada yapılan pastel boya ve kara kalem çalışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri verilirken, Çocuk Hizmet Merkezi'nin açılışının ardından atölyeler gezildi