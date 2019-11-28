Öğrenciler istedi Başkan yaptı

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan öğrencilere büyük destek. Altındağlı öğrencilerin daha rahat ders çalışabilmeleri için Başkan Asım Balcı'nın talimatıyla; Ali Ersoy ve Karapürçek mahalle kütüphaneleri bundan sonra gece saat 22:00'ye kadar açık kalacak. Altındağlı gençlerin daha rahat ve verimli ders çalışmaları için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Üniversitelerde sınav haftası... Altındağlı gençlerin zamanı daha iyi değerlendirmeleri ve son tekrarları yapmaları gerek. Ayrıca gün içinde okulda olan gençlerimiz, akşam saatlerinde ders çalışabiliyor. Gençlerimiz yeter ki çalışsın, başarsın. Biz kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Altındağlı gençlere belediye olarak her zaman destek vereceğiz" diye konuştu.