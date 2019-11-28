Önceliğimiz gruptan çıkmak

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom Basketbol Takımı'nın başantrenörü Burak Gören, hem Avrupa'da hem Türkiye'de mücadele etmenin zaman zaman sakatlık ve yorgunluğa sebep olduğunu söyledi. A Grubu'nda oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet elde eden
Türk Telekom'un koçu Gören, Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini anlattı. İşte koç Burak Gören'in açıklamaları:
SIFIRDAN KURDUK
Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu grubunda iddialı takımlarla mücadele ediyoruz. Bu süreçten memnunum. Gruptan çıkıp, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
İki kulvarda mücadele ediyoruz. Sezon başında neredeyse sıfırdan bir kadro kurduk ve 2018-2019 sezonundan sadece 3 oyuncuyu kadroda tuttuk. Neredeyse tüm oyuncular aramıza yeni katıldı. Geçen sezon alt ligde kiralık oynayan Efe ve Ercan da bu yıl bizimle...
Hem Avrupa hem de Türkiye'de mücadele etmemiz zaman zaman sakatlık ve yorgunluk probleminin oluşmasına neden oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk altı maçın dördünü deplasmanda oynadık ve üçünü kazandık. Sahamızdaki iki maçı da kazanarak tek mağlubiyetle yolumuza devam ediyoruz.
NAMAĞLUP BİTİRMEK İSTİYORUZ
Maç maç düşünüyoruz ve odaklanıyoruz. Ayaklarımız yere basarak hareket ediyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, bu konuda da avantaj bizde. Önümüzdeki SIG Strasbourg mücadelesini de kazanıp ilk devre maçlarını tek mağlubiyetle kapatmayı hedefliyoruz.
Fikstür avantajını da elimize aldık, bu sonuçların grubun ikinci devre maçlarında da süreceğini düşünüyorum.
ANKARA'NIN LOKOMOTİFİYİZ
Ankara'daki maçlarda seyirci desteğini müthiş. Özellikle Avrupa müsabakalarında farklı bir atmosfer oluşuyor. Türk Telekom Basketbol Takımı, Ankara'nın basketbol lokomotiflerinden biridir.
Şampiyonlar Ligi sahnesinde bundan sonra çıkacağımız 5 maçtan 4'ü evimizde. Ankaralı basketbolseverlerin bize desteklerini sürdüreceğine yürekten inanıyorum."