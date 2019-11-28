Önceliğimiz gruptan çıkmak

BUGÜN NELER OLDU

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom Basketbol Takımı'nın başantrenörü Burak Gören, hem Avrupa'da hem Türkiye'de mücadele etmenin zaman zaman sakatlık ve yorgunluğa sebep olduğunu söyledi.Türk Telekom'un koçu Gören, Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini anlattı. İşte koç Burak Gören'in açıklamaları:Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu grubunda iddialı takımlarla mücadele ediyoruz. Bu süreçten memnunum. Gruptan çıkıp, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.İki kulvarda mücadele ediyoruz. Sezon başında neredeyse sıfırdan bir kadro kurduk ve 2018-2019 sezonundan sadece 3 oyuncuyu kadroda tuttuk. Neredeyse tüm oyuncular aramıza yeni katıldı. Geçen sezon alt ligde kiralık oynayan Efe ve Ercan da bu yıl bizimle...Hem Avrupa hem de Türkiye'de mücadele etmemiz zaman zaman sakatlık ve yorgunluk probleminin oluşmasına neden oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk altı maçın dördünü deplasmanda oynadık ve üçünü kazandık. Sahamızdaki iki maçı da kazanarak tek mağlubiyetle yolumuza devam ediyoruz.Maç maç düşünüyoruz ve odaklanıyoruz. Ayaklarımız yere basarak hareket ediyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, bu konuda da avantaj bizde.Fikstür avantajını da elimize aldık, bu sonuçların grubun ikinci devre maçlarında da süreceğini düşünüyorum.Ankara'daki maçlarda seyirci desteğini müthiş. Özellikle Avrupa müsabakalarında farklı bir atmosfer oluşuyor.Şampiyonlar Ligi sahnesinde bundan sonra çıkacağımız 5 maçtan 4'ü evimizde. Ankaralı basketbolseverlerin bize desteklerini sürdüreceğine yürekten inanıyorum."