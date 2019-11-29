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’nden altın dokunuş!

Ankaragücü’nün genç sporcularına ev sahipliği yapan Tandoğan Tesisleri tarafından yenileniyor. Belediye Başkanı , her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi

Giriş Tarihi: 29.11.2019
Altındağ Belediyesi’nden altın dokunuş!
TÜRK futbolunun köklü kulüplerinden ve başkent Ankara'nın markası Ankaragücü'nün Tandoğan'da bulunan tesisinde, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla yenileme ve onarım çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarla Ankaragücü'nün tesisine yeni bir görüntü kazandırılıyor. Ankaragücü'nün yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Asım Balcı, "İnşallah yapacağımız yenileme çalışması ile Tandoğan Tesisleri yeni yeteneklerin keşfedildiği bir yuva olma özelliğini sürdürecek" diye konuştu.

KAZANAN TÜRK SPORU OLACAK
Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nün ligi başarıyla tamamlayacağına inandıklarını da ifade eden Balcı, "Başkentimizin en önemli markası olan Ankaragücü'nün yanında olmak hepimizin görevi. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'i ziyaretimiz sırasında Tandoğan Tesisleri'nin durumundan bahsetti. Biz de genç sporculara ev sahipliği yapan bu tesisinin bakımını üstlendik. Yapılacak olan yenileme çalışmalarının ardından kazanan Türk sporu olacak. İnşallah buradan yeni futbol yıldızları yetişmeye devam edecek. Sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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Altındağ Belediyesi’nden altın dokunuş!
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