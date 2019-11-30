Badminton Milli Takımı Slovenya’da

BUGÜN NELER OLDU

15 Yaş Badminton Milli Takımı, Medvode Forza CupFransa'nın Lievin kentinde gerçekleşecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'na puan veren Medvode Forza Cup 15 Yaş Altı Badminton Turnuvası, Slovenya'nın Medvode kentinde düzenlenecek.Badminton Milli Takımından Hüseyin Akif Koç, Melih Kağan Yavuz, Arda Doğaç Atan, Kerem Acu, Berat Cambaz, Mert Seven, Mehmet Can Töremiş, Emre Mutlu, Muhammed Ali Atasoy, Hamit Atmaca,Tuğçe Yurtalan, Ece Terzi, Sıla Çiğdem, Talya Gerçeker, Beyza Maden ve Sinem Yıldız Türkiye'yi temsil edecek.