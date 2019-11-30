Gölbaşı’nda tahrip edilen yollar ekiplerce onarılıyor

BUGÜN NELER OLDU

GÖLBAŞI Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde tahrip olan yolların onarımı için başlattığı çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollara Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince malzeme serimi yapılıyor. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kazı çalışmalarından dolayı bozulan cadde ve sokakları onarmaya devam ediyor. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, elektrik, doğal gaz alt yapısı hatlarının yenilenme çalışmaları sırasında tahrip olan kaldırım ve yollar ekipler tarafından onarılırken, tüm alt yapı hatlarının tamamlandığı cadde ve sokakların da üst yapısını tamamen yenilemek için iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için İlçemizde asfaltsız yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.