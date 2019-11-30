Tek yürek olma zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 6 haftadır galip gelemeyen Ankaragücü'nde moral bozuk. Yeni gelen yönetimi ve teknik direktörü Mustafa Kaplan ile çıkış yakalamak isteyen Başkent ekibi, tek yürek olmuş durumda. Camianın, yönetimin, teknik ekibin, futbolcuların ve taraftarların kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Kaplan, "Büyük Ankaragücü camiası, kenetlenme zamanı" başlığıyla kulübün sitesine konuştu. Tecrübeli hoca, ligde kalma mücadelesine dikkati çekip, taraftar desteğinin önemini aktardı ve şunları söyledi: "Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında taraftarlarımızın ve oyuncu grubumuzun kenetlenmesiyle, sizlerin inanılmaz desteğini arkamıza alarak, bir mücadele gösterdik. Bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırdık."Kurtuluş mücadelemizde Ankaragücü için hep birlikte, daha fazla mücadele etmemiz gereklidir.Birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek, Türk futboluna büyük hizmetler vermiş büyük Ankaragücü camiasını bir an önce daha iyi konuma getirmemiz gerekmektedir. Başkanımız, yönetim kurulumuz, büyük Ankaragücü taraftarı, oyuncu grubum veMücadele etmek ve sonunda kazanmak MKE Ankaragücü camiasının ruhunda vardır."Teknik direktörü Kaplan, bugün ligde çonuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının önemine de değindi. Karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncuları bulunduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam,Karşılamada, kart cezalıları İlhan ve Faty yer alamayacak.Sizlerin Alanya'yı Ankara'ya çevirecek desteğinizle, galip gelmek için sahaya bütün mücadelemizi yansıtacağız.Saat: 17.30 Stat: Bahçeşehir Okulları Hakem: Alper Ulusoy Yayın: beIN SPORTS 2Marafona N'Sakala Welinton Tzavellas Onur Musa Siopis Efecan Bakasetas Campos CisseKorcan Cebrail Pazdan Alihan Pinto Moke Sedat Kitsiou Canteros Hasan Kaya Orgill