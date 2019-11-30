Tek yürek olma zamanı

Süper Lig'de 6 haftadır galip gelemeyen Ankaragücü'nde moral bozuk. Yeni gelen yönetimi ve teknik direktörü Mustafa Kaplan ile çıkış yakalamak isteyen Başkent ekibi, tek yürek olmuş durumda. Camianın, yönetimin, teknik ekibin, futbolcuların ve taraftarların kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Kaplan, "Büyük Ankaragücü camiası, kenetlenme zamanı" başlığıyla kulübün sitesine konuştu. Tecrübeli hoca, ligde kalma mücadelesine dikkati çekip, taraftar desteğinin önemini aktardı ve şunları söyledi: "Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında taraftarlarımızın ve oyuncu grubumuzun kenetlenmesiyle, sizlerin inanılmaz desteğini arkamıza alarak, bir mücadele gösterdik. Bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırdık. Özellikle geçtiğimiz sezon için şunu belirtmek isterim, bir tarih yazıldı. Bu tarihin baş mimarı, büyük A.Ggücü taraftarının muhteşem desteğiydi."
BİZİM RUHUMUZDA VAR
"Kurtuluş mücadelemizde Ankaragücü için hep birlikte, daha fazla mücadele etmemiz gereklidir. Başkanımız Fatih Mert ve yönetim kurulu, gecesini gündüzüne katmış, başarılı olmak için çalışmaktadır.
Birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek, Türk futboluna büyük hizmetler vermiş büyük Ankaragücü camiasını bir an önce daha iyi konuma getirmemiz gerekmektedir. Başkanımız, yönetim kurulumuz, büyük Ankaragücü taraftarı, oyuncu grubum ve biz teknik ekip olarak kenetlendiğimiz takdirde, başarılı olmak kaçınılmazdır.
Mücadele etmek ve sonunda kazanmak MKE Ankaragücü camiasının ruhunda vardır."
ALANYA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
Teknik direktörü Kaplan, bugün ligde çonuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının önemine de değindi. Karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncuları bulunduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Bu hafta sonu yapacağımız Alanyaspor maçı bizim açımızdan son derecede önemli.
Karşılamada, kart cezalıları İlhan ve Faty yer alamayacak. Kulusic ve Aydın Karabulut'u kamp kadrosuna dahil ettik ancak her iki oyuncunun da sakatlıklarından dolayı son durumu maç günü belli olacak.
Sizlerin Alanya'yı Ankara'ya çevirecek desteğinizle, galip gelmek için sahaya bütün mücadelemizi yansıtacağız. Ankaragücü'nün büyüklüğüne yakışır bir şekilde sahada olacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.
Saat: 17.30 Stat: Bahçeşehir Okulları Hakem: Alper Ulusoy Yayın: beIN SPORTS 2
AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona N'Sakala Welinton Tzavellas Onur Musa Siopis Efecan Bakasetas Campos Cisse
MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan Cebrail Pazdan Alihan Pinto Moke Sedat Kitsiou Canteros Hasan Kaya Orgill