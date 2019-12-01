Adım adım zirveye

TFF 1.Lig'de Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda Altınordu'yu ağırladı. 11. dakikada Süleyman Olgun sarı kart gördü. 21'de Altınordu Anıl Koç'un golüyle deplasmanda 0-1 öne geçti. Bu gole karşılık gecikmedi. 27. dakikada Samet Akaydın beraberlik sayısını kaydetti. 43'te tartışmalı bir penaltı kararı verildi, golü atan Anıl penaltıyı kaçırdı.
Metin sağ alt köşeden topu çıkarmasını bildi. 48'de Keçiörengücü kalecisi Metin gollük pozisyonu çelmeyi başardı. 1 dakika sonra Altınordu Atakan ile birebir pozisyonu değerlendiremedi. 50'de hakem Alper Çetin bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Keçiörengücü'nde Süleyman Olgun kaleciyi ters köşeye yatırdı ve skoru 2-1 yaptı. 71'de Altınordu bir pozisyon içinde 3 kez gol kaçırdı.
75 ve 79'da Sertaç Çam iki net gol pozisyonundan faydalanmadı. Keçiörengücü maçı 2-1 kazanarak puanını 21'e yükseltip liderliğe biraz daha yaklaştı.
OSMANLI ERIYOR!
TFF
1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor deplasmanda BŞB Erzurumspor'a mağlup oldu: 0-2. Erzurum'un gollerini 70. dakikada Scuk ve 90'da Hasan Ayaroğlu attı.