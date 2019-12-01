Adım adım zirveye

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1.Lig'de Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda Altınordu'yu ağırladı. 11. dakikada Süleyman Olgun sarı kart gördü. 21'de Altınordu Anıl Koç'un golüyle deplasmanda 0-1 öne geçti.Metin sağ alt köşeden topu çıkarmasını bildi. 48'de Keçiörengücü kalecisi Metin gollük pozisyonu çelmeyi başardı. 1 dakika sonra Altınordu Atakan ile birebir pozisyonu değerlendiremedi. 50'de hakem Alper Çetin bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.75 ve 79'da Sertaç Çam iki net gol pozisyonundan faydalanmadı. Keçiörengücü maçı 2-1 kazanarak puanını 21'e yükseltip liderliğe biraz daha yaklaştı.1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor deplasmanda BŞB Erzurumspor'a mağlup oldu: 0-2. Erzurum'un gollerini 70. dakikada Scuk ve 90'da Hasan Ayaroğlu attı.