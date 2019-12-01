Ankaragücü dağıldı

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN hafta Trabzonspor maçında Ankaragücü'nün başına geçen Mustafa Kaplan, ikinci karşılaşmasında da Aytemiz Alanyaspor karşısınd ağır bir yenilgiye uğradı: 0-5. Maç hızlı başladı. 1. dakikada soldan çaprazdan ceza sahasına giren Campos'un pasında Bakasetas'ın gelişine sert şutunu kaleci topu kornere tokatladı. 16'da Alanyaspor atağında Bammou'nun pasında Bakasetas ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleciden dönen topu kontrol eden Efecan'ın pasında tekrar topla buluşan Bakasetas şutu defansa çarparak ağlarla buluştu: 1-0.İkinci yarıda Ankaragücü zaman zaman gole yaklaştı. 59'da savunmada Fabrice N'Sakala'nın altıpas çizgisi önünde göğsü ile kaleciye indirmek istediği topa araya giren Stelios Kitsiou bekletmeden vurdu ancak kaleci Marafona gole izin vermedi. 85'te Alanyaspor, Bakasetas'ın ikinci golüyle farkı açtı: 0-3.