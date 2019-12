Mamak vatandaşın içini ısıtıyor

BUGÜN NELER OLDU

İlçenin her yerinde mobil olarak faaliyet gösterecek uygulama ilk olarak Yeşilbayır Mahallesi'nde başladı. İlk çayları ise Mamak Belediye Murat Köse, kendi elleriyle vatandaşa dağıtarak, çaylar bizden dedi. Daha sonra Başkan Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, vatandaşlarla sıcak çayları eşliğinde sohbet etti. Belediye hizmetlerini her yaş grubunun yaşamını kolaylaştırmak ve mutluluklarını sağlamak üzerine şekillendirdiklerini ifade eden Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse, "Çaylar Bizden uygulamamız da bunlardan biri. Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın içini bir nebze olsun ısıtmak istedik. Ayrıca bu mobil uygulama ile hem bir dinlenme noktası oluşturduk hem de kültürümüzün olmazsa olmazı çaya her zaman ulaşabilecekleri imkan sunduk" dedi.