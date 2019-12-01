‘Rüyada gibiyim’

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbırlığı'nE, Yeni Malatyaspor karşısında uzatmalarda 1 puan kazandıran Rahmetullah Berişbek attığı golü anlatırken mutlu ve bir o kadar da heyecanlıydı. Maçın 89. dakikasında Daniel Candeias'ın yerine oyuna giren Rahmetullah Berişbek oyuna girdikten 1 dakika sonra takımına beraberliği getiren golü attı. Süper Lig kariyerinde ilk golünü atan Berişbek çıkışı devam ettirmek istediklerini söyledi. Yetenekli oyuncu,ifadelerini kullandı.Rahmetullah Berişbek, "Hamza hocam bana oyuna girerken gir oğlum, gayret et. İstersen yapabilirsin dedi. Hamza hoca bize ve bütün takımla ilgileniyor. Normalde en ufağımız bile 2003'lü Apo var. Onu bile dışarıda bırakmıyor. Beraber takım içinde birlikteyiz. Mutluyuz. İnşallah bu devam eder. Ve Fenerbahçe maçından da puan almayı istiyoruz" şeklinde konuştu.