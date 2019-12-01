‘Rüyada gibiyim’

Gençlerbırlığı'nE, Yeni Malatyaspor karşısında uzatmalarda 1 puan kazandıran Rahmetullah Berişbek attığı golü anlatırken mutlu ve bir o kadar da heyecanlıydı. Maçın 89. dakikasında Daniel Candeias'ın yerine oyuna giren Rahmetullah Berişbek oyuna girdikten 1 dakika sonra takımına beraberliği getiren golü attı. Süper Lig kariyerinde ilk golünü atan Berişbek çıkışı devam ettirmek istediklerini söyledi. Yetenekli oyuncu, "Gece yatmadan önce düşündüm. İnşallah oyuna girerim, gol atarım dedim. Sanki kendimi rüyadaymışım gibi hissettim. İnanılmaz bir duygu. İnşallah alttan gelen kardeşlerim de bu duyguyu tadarlar. Gençlerbirliği gerçekten altyapısıyla var olan bir takım. Benim gibi kardeşlerim Berat, İlker iyi çalışıyoruz. Bu çıkışımızı Fenerbahçe maçında da devam ettiririz İnşallah"
ifadelerini kullandı.
HOCA TAKIMLA ÇOK İLGİLİ
Rahmetullah Berişbek, "Hamza hocam bana oyuna girerken gir oğlum, gayret et. İstersen yapabilirsin dedi. Hamza hoca bize ve bütün takımla ilgileniyor. Normalde en ufağımız bile 2003'lü Apo var. Onu bile dışarıda bırakmıyor. Beraber takım içinde birlikteyiz. Mutluyuz. İnşallah bu devam eder. Ve Fenerbahçe maçından da puan almayı istiyoruz" şeklinde konuştu.