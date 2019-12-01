YHT’lerin Ankara’daki evi Etimesgut’ta

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de2009 yılında yolcu taşımaya başlayan Yüksek Hızlı Trenlerin (YHT) bakımları Avrupa'nın en büyük atölyesi olan Etimesgut Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezinde yapılıyor. Türkiye'de 2009 yılında yolcu taşımaya başlayan Yüksek Hızlı Trenler, vatandaşlara vakitten tasarruf ettiriyor. İlk yolcu seferini 13 Mart tarihinde 245 kilometrelik Ankara - Eskişehir hattında yapmaya başlayan Yüksek Hızlı Trenler (YHT) İstanbul, Konya ve Eskişehir'e yolcu taşımaya devam ediyor. Sefer yapmaya başladığı günden bugüne toplamda 50 milyon kilometrelik yolu geride bırakan trenlerin bakımı alanında uzman teknisyen ve mühendisler tarafından Ankara'da bulunan, TCDD Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezi'nde yapılıyor. Büyüklük ve hizmet açısından Avrupa'da bir benzeri olmayan Etimesgut Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezi'nde trenlere rutin bakımları yapılabilirken, herhangi bir sorun veya aksaklık oluşması durumunda ağır bakımlarda yapılabiliyor. Seferden dönerken trende oluşan aksaklıkları bir ekranda görebilen makinistler, bu aksaklıkları bakım merkezine doğru seyir halindeyken anında merkezde bulunan teknisyen veya mühendislere aktarabiliyor.