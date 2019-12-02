D&R’ın 199’uncu mağazası Ankara Kuzu Effect’te

BUGÜN NELER OLDU

D&R'ın herkes için bir keşif dünyası sunan yeni mağazası, çok özel kampanyalarla Ankara Kuzu Effect'te hizmete girdi. Günümüz edebiyatının başarılı kalemlerinden İclal Aydın'ın açılış kurdelesini kestiği yeni mağaza ile birlikte D&R, Ankara'da 22, Türkiye genelinde 199 mağaza sayısına ulaştı. Çok özel kampanyalarla Ankaralılara merhaba diyen mağazada ilk alışverişi İclal Aydın yaptı. Yeni D&R mağazasında 25 bin çeşit kitap, toplam 55 bin çeşit ürün bulunuyor. Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, 500 metrekarelik yeni mağazasında tüm Ankaralıları kültür, sanat ve eğlence dünyasının zenginliklerini daha sık, daha kolay ve daha nitelikli bir şekilde keşfetmeye ve paylaşmaya teşvik ediyor. Okuyan ve dinleyen bir toplumun oluşumuna katkıda bulunan D&R, konuklarını ortak bir platformda bir araya getirerek hayatın her anını zenginleştiren bir dünya sunuyor. Gün geçtikçe sayısı artan mağazalarının yanı sıra D&R, dr.com.tr ve idefix.com ile kültür ve eğlence dünyasının yeniliklerini ve kullanıcıların tercih ve beklentilerine göre seçtiği ürün ve markaları, Türkiye'nin her yerindeki müşterilerine rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimiyle ulaştırıyor.