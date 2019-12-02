Osmanlıspor kazanmayı unuttu

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Ankara ekibi Osmanlıspor, son 7 haftada 6 mağlubiyet yaşadı. TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Erzurumspor'a 2-0 yenilen başkent ekibi, üst üste 4. maçını kaybetti. Sezona maliyeti yüksek ve sözleşmesi sona eren oyuncularla yollarını ayırarak başlayan mor-sarılı ekip, son 7 haftada 6. yenilgisini aldı. Genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele eden Osmanlıspor, 7 haftalık süreçte tek galibiyetini sahasında Akhisarspor karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Başkent temsilcisi, söz konusu dönemde Hatayspor, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve BŞB Erzurumspor'a mağlup oldu. 10 puanlı Osmanlı bu sezon üç puan silme cezası da almıştı.