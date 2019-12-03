81 yaşındaki Yıldız Anne’nin öğrenme aşkı

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz hizmet verdiği Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda(KEÇMEK)'e 2 yıl önce başlayan anne kız hemcinslerine örnek oluyor. Gençlerle genç yaşamak için kurslara geldiğini söyleyen 81 yaşındaki Anne Yıldız Demiröz, "Anneyim. 2 çocuğum var. Onları okuttum bugünlere erdim. Evde oturmamak için, gençlerle genç yaşamak için kurslara geliyorum. Bu kursa 2.5 yıldır geliyorum. Halk eğitim merkezi ve kurslara yaklaşık 10 yıl önce başladım. Burada yeni arkadaşlar edindim, onlarla beraber gezmeye gittim. Yemeklere gittim. Daha önce halk eğitim merkezlerine de gittim. Kurdele, mefruşat ve keçe yaptım. Bu sene de iğne oyası kursuna geldim. İğnenin deliğini görmüyorum ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorum" dedi.Hemcinslerine tavsiyede bulunan Demiröz, "Kızımla kurstan sonra eve gelince kursta yaptığımız şeylerden ve günlük hayatımızdan konuşuyoruz. Gençlerin yanına geldiğim zaman gençleşiyorum. Sağlığım daha iyi oluyor. Günlerdir rahatsızım ama rahatsızlığımı sokakta bırakıyorum kursa geliyorum. Sıfırdan başladım. Şimdiye kadar keçe, mefruşat, kurdele kursuna gittim. Şimdi iğne oyası öğreniyorum. Evde bütün gün oturup da bazı eskileri anmaktansa buraya gelip gençlerle oturmak çok daha iyi oluyor. Bu kurslar beni hayata bağladı, sosyalleştirdi. Hanımlar evde oturmasın, meslek edindirme kurslarında boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir yer. Evime de çok yakın. Buradan çok memnunum" diye konuştu. Yıldız Anne'nin kızı 54 yaşındaki Filiz Demiröz, "Üniversitede sosyal hizmetler bölümünde okudum. Aynı okulda, Hacettepe Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde 30 yıl öğretim üyeliği yaptım. Ondan sonra emekli oldum. Emekli olunca biraz farklı bir şey yapmak istedim. Geçen yıl ahşap boyama kursuna gittim. Bu sene de iğne oyası kursuna geliyorum. 2 yıl oldu. Ben bir şey öğrenmek için geliyorum. Buraya gelenleri gözlemliyorum. Çok farklı maksatlarla gelenler var. Boş zamanlarını değerlendirmek için bir şey öğrenip bunu hayatına artı değer olarak katmak isteyenler var. Dolayısıyla çok farklı amaçlarla buraya gelip yararlananlar var. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bu benim için hayatın rengi. Her şeyden uzaklaşıp farklı bir şey yapmış oluyorsunuz. Zinde kalıyorsunuz. El becerileriniz gelişmiş oluyor" dedi.Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) hakkında kurs idarecisi Gamze Taşkıran şu değerlendirmelerde bulundu: "KEÇMEK olarak önceliğimiz; Örgün eğitim fırsatlarından yararlanamayan bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için tüm Keçiören halkına kurs merkezlerimizde eğitim vermek ve eğitimin yaşam boyu devam ettiği algısını güçlendirerek katılımı artırmaktır. KEÇMEK, ücretsiz olarak verdiği sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra kendi düzenlemiş olduğu sergiler, seminerler ve fuar gibi organizasyonlarda da yer almakta."