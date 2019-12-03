YHT’lerde turuncu dönem

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulamasını başlatma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kez uygulamaya geçirilen Turuncu Masa uygulamasının amacının, engelli vatandaşların rica, minnet değil, hakkı olan hizmete profesyonel sunumla ulaşması olduğunu belirtti. İlk aşamada yüksek hızlı tren istasyonları ve garlardaki 13 noktada hizmet sunulacağını anlatan Karaismailoğlu, 53 personelle sağlanacak söz konusu hizmetin önümüzdeki dönemde diğer büyük garlara da yaygınlaştırılacağını bildirdi. Karaismailoğlu, hizmeti almak isteyen vatandaşların bilet aldıkları esnada veya daha sonra yararlanma taleplerini belirteceklerini dile getirerek, hizmeti kullanmak için gişeden bilet alınması zorunluluğunun bulunmadığının altını çizdi.İnternet üzerinden, acentelerden veya çağrı merkezinden bilet alan vatandaşların da bu hizmeti talep edebileceğini aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Yolculuk tarihi geldiği zaman vatandaşımız, hangi gar veya istasyondan biniş yapacaksa onun girişinde yer alan hizmet noktası butonuna basacak ve bekleyecek, eş zamanlı olarak görevli arkadaşımıza uyarı gidecek. Görevli gelecek ve vatandaşımıza seyahat edeceği koltuğa kadar refakat edecek. Yolcularımızın ineceği istasyonda ise yine Turuncu Masa Hizmet görevlisi karşılayacak ve garın çıkışına kadar yolcumuza eşlik edecek"TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da "Engellilerimiz için hayata geçirdiğimiz projeleri lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz. Engelli insanlarımıza fırsat eşitliği sağlandığında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde ve iş dünyasında takdire şayan başarılara imza atmakta, azim ve kararlılıklarıyla göğsümüzü kabartmaktadırlar" dedi.ENGELLI yolcuların seyahat öncesi ve sonrasında yardım alabilmelerini sağlayan Turuncu Masa uygulamasının, ilk etapta YHT'lerin durduğu Ankara, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bilecik, Bozüyük, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı ve Konya garlarında hizmete geçtiğini kaydeden Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle 53 personelle hizmete geçirilen Turuncu Masa'nın ilerleyen yıllarda yaygınlaştırılacağını belirtti.