Büyükşehir yardımı kesti AK Parti yardım etti

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Sekreteri ve AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in gündeme getirdiği sosyal yardım skandalını reddeden ve Şahin'e 'kanıtla iftira' diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi mağduriyetleri gidermedi. Karagedik Mahallesi'nde dolapları boş olan ailelerin yardımına AK Parti Ankara İl Başkanlığı koştu. Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken yardım işini vicdanımız sızladı vatandaşın o şekilde yardım beklemesine göz yumamazdık diyen yetkililer yardım paketlerini evleri ziyaret ederek ailelere teslim etti. Karagedik Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını dinleyen AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ahmet Özbek, sorunların çözüme kavuşması için gerekli talimatları vereceklerini ifade etti.15 gün önce evi yanan ve maddi sıkıntılar çeken Karagedik Mahalle sakini Orhan Tunç, "20 yıl önce Ağrı'dan geldim, 8 kişilik aileyiz kahvede günlük 30 lira karşılığında çalışıyorum. 6 çocuğum okuyor. 15 gün önce gece evim yandı. UFO yorgana düşmüş, eşyalarımız yandı evlatlarımın okul kıyafetleri yandı.2007 yılından beri yardım alıyorum bu yıl alamadım. Kışın ortasındayız hala kömür yardımları yok. Eskiden Eylül ayı girince kömürlerimiz gelirdi, kimsenin partisine bakılmadan yardım yapılırdı. 3 ay önce aradılar İYİ parti'ye üye olursan gıda ve kömür yardımı alırsın dediler ben de yardım almak İçin gittim üye oldum, ne yardım geldi ne de arayan soran oldu. İşe alacağız dediler onu da yapmadılar. İnsanları tuttuğu partiye göre ayırmak kadar kötü bir şey yok. Ben İYİ Parti'ye üye oldum ama Allah razı olsun bana AK Parti yardım etti" dedi.AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Sorumlusu Ahmet Özbek, sosyal yardımları yıllardır yaptıklarını ve hiçbir ayrım gözetmediklerini söyledi. Parti ayrımı yapmanın etik olmadığını belirten Özbek, "Biz AK Parti teşkilatı olarak yardım yaptığımızı ailenin hangi partiye oy verdiğine hangi partiye üye olduğuna hatta nereli olduğuna bile bakmadan yardım ederiz doğru olan da budur. İnsanları tuttuğu partiye göre, etnik kökene göre ayırmak ne dinimize ne de gelenek göreneklerimize uygun değil bu zihniyeti kınıyorum. Bizim teşkilatta bir fazladan insana nasıl yardım edebiliriz düşüncesi var. Devletimiz çok güçlü elhamdülillah Ankara Büyükşehir Belediyesi bizde olmasa bile biz Devletin imkânları ve kendi imkânlarımız ile yardıma muhtaç ailelerin her zaman yanındayız. Bu yardım sadece maddi yardımla sınırlı kalmamalı insanlar ziyaret edilmeli sosyal ihtiyaçları da giderilmeli. Buradan Yavaş ve ekibine sesleniyorum yaptığınız yanlıştan bir an evvel dönün kestiğiniz yardımları Ankara genelinde geri verin" dedi.KESILEN yardımlarla kendilerine üye topluyorlar diyen Özbek, "İnsanları yardım yapacağız diye arayıp kendilerine üye olmaya çağırmışlar. Üye olan insanlara da yardım etmemişler. Bu nasıl bir zihniyet insanların duygularını sömürmüşler. Mansur Yavaş, bütçe fazlası verdik diyor tabii ki bütçe fazla verir, sen fakire fukaraya yardım etmezsen, verilen yardımları kesersen, yaşlılara bakmazsan, Ankaralıya hizmet etmezsen bütçe fazla verir" diye konuştu.KARAGEDIK'TE oturan 51 yaşındaki Tahir Ateş "Ben de AK Parti üyesiyim eskiden yardımlarımız aksatılmadan gelirdi yönetim değişti yardımlar kesildi. İşsizim evde 3 çocuk var, geçim sıkıntısı çekiyorum yardım da vermiyorlar. Tuttuğumuz partiden dolayı yardım kesilmesini kınıyorum. Havalar soğudu yakacak yok kömür de dağıtmadılar normalde bu zamana kadar kömürler dağıtılırdı"EMEKLI Yusuf Üstün, "AK Parti zamanında ayrım yoktu herkes eşit hizmet alıyordu şimdilerde yardımlar kesildi. İnsanlara iş vaat ettiler temizlik işçisi alınacak Partiye üye olun yardım edeceğiz dediler vaatlerini yerine getirmediler. Benim annem yardım alıyordu şimdi ona da yardım etmiyorlar. Hem yardımları kestiler hem de kendi partilerine üye topladılar amaç üye toplamakmış"