Proje Baha Enes’ten destek Başkan’dan

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AKYURT Belediyesi gençlerle birlikte yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. "Artık Engel Yok" adlı proje ile engelli vatandaşların günlük yaşantısını daha kolay hale getirerek, engeli olmayan vatandaşların engellileri anlamasını sağlayacak etkinlikler yapıldı. Akyurt'un gençlerinden Baha Enes Karakullukçu'nun Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'a sunduğu proje, Başkan Ayık tarafından desteklendi. Akyurt Kaymakamlığı'ndan Kültür Merkezi'ne yapılan yürüyüşle engelliler için farkındalık oluşturmak amaçlanırken, Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte ise katılımcılara çeşitli engellilik durumlarını tecrübe ederek engellilerin karşılaştıkları zorlukları bire bir yaşama imkanı sunuldu. Etkinlik için sosyal medyada "ArtıkEngelYok" adlı hashtag çalışması yapılarak etkinliğin Türkiye çapında duyurulması ve farkındalık alanının genişletilmesi de amaçlandı. Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu'nda bir program düzenlendi. Başkan Hilal Ayık "Bu projenin geliştirilmesinde ve uygulanmasında Baha kardeşimizin emeği çok büyük. Baştan sona gençlerin içinde yer aldığı bir proje bu" dedi.