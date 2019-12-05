ASKİ’nin açık mazgalı az daha öldürüyordu

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Mamak Şahintepe Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta bayram tatili nedeniyle memleketine gitmek isteyen Çevik ailesi ASKİ'nin açık bıraktığı mazgala çarparak ölümden döndü. Kaza sonrası polis ve bilirkişi raporlarında yüzde yüz kusurlu bulunan ASKİ'nin taşeron firması ailenin mağduriyetini gidermedi. ASKİ'nin taşeron firmasının proje müdürü iddiaya göre, mazgalların kapaklarının açık olmasının normal olduğunu belirterek mazgaldan çocukların düşüp ölmesinin de olağan olduğunu ifade etti.Eser Çevik, bayram tatili için 13 Ağustos 08.00'de eşi çocukları ve kız kardeşi ile birlikte memleketine gitmek istedi ancak her gün geçtiği yolda açık bırakılan mazgal kapağına çarparak kaza geçirdi. Kazada araçta bulunan 2 çocuğu, eşi ve kız kardeşi yaralandı, ölümden döndüler. "Verilmiş sadakamız varmış" diyen Çevik, "Aracımda maddi hasar oluştu.Her gün kullandığımız mazgallı yolların bize böyle bir zarar verebileceğini tahmin etmedik. Yapılan bu ihmal canımıza da mal olabilirdi. Geçmiş zamanlarda rögar kapağı açık olduğu için içine düşüp ölen birçok çocuk ta vardı. Bu soruna derhal çözüm bulsunlar" dedi.Taşeron firma yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen bizim suçumuz yok dedi. Kapakların açık kalmasının sıradan bir durum olduğunu ve buna bağlı ölümlü kazaların da bir o kadar olağan olduğunu söyleyen taşeron firma yetkilileri pes dedirtti. Eser Çevik, ASKİ'ye bağlı taşeron firmada proje müdürü Hakan Özdemir'in uzlaşmada kusurlu bulunmadıklarını söyleyip 'Ankara'da 5 bin 500 tane mazgal kapağı var bunlardan bazıları açık olabilir, içine çocuk düşüp ölebilir bunlar gayet doğal şeyler' demesi üzerine "İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?" diyerek ASKİ'yi göreve çağırdı.SIGORTA hasar dosyası açmasına rağmen ilgili taşeron firma baskısı sonucu hasarım giderilmedi diyen Çevik, "Kazadan sonra mazgal tamamen kapatıldı ama benim maddi hasarım karşılanmadı. Savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi raporlarında kusurun tamamen ASKİ kurumuna bağlı ilgili firmada olduğu tespit edilmesine rağmen uğradığım zararın giderilmesi konusunda hiç bir yetkili yardımcı olmadı. Mahkemeye ver sürün diyorlar. ASKİ taşeron firması o mazgalı sigortalatmış ama ödeme yapmamak için mazgalın hatalı olduğunu sigorta şirketine bildirmemişler amaçları beni süründürmek, ben zararımın giderilmesini talep ediyorum" dedi.