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Gölbaşı’nda engelliler unutulmadı

3 dolayısıyla Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenlendi

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Gölbaşı’nda engelliler unutulmadı
GÖLBAŞI Kaymakamlığı tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara yönelik etkinlik programı düzenlendi. Düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek, Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir, siyasi ilçe başkanları, belediye birim müdürleri ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı. Engelliler gününe özel slayt gösteriminde salonda duygu dolu anlar yaşanırken, Gölbaşı Belediyesi Engelliler birimi öğrencilerinin koro, halk oyunları ve tiyatro gösterileri izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.
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Gölbaşı’nda engelliler unutulmadı
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