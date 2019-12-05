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Teknokent’te geliştirdi üniversiteye hediye etti

İdem Teknoloji, ’te geliştirdiği yer altı alan tarama yapabilen cihazdan iki tanesini Hacettepe Üniversitesi’ne hediye etti

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Teknokent’te geliştirdi üniversiteye hediye etti
YAPTIĞI teknolojik çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Hacettepe Teknokent'te üretilen yer altı tarama cihazı Toruk 101, üretici firma tarafından Hacettepe Üniversitesi çalışmalarında kullanılmak üzere Üniversite Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen'e teslim edildi. Düzenlenen törende konuşan üretici firma İdem Teknoloji Şirketi Başkanı Nejmettin Ünal, Toruk 101 adını koydukları yer altı tarama cihazını akademik çalışmalar yapılmak üzere Hacettepe Üniversitesi'ne hediye etmekten onur duyduklarını söyledi. Ürünün geliştirilmesi sürecinde her zaman yanlarında olan Hacettepe Üniversitesi'ne teşekkürün borç bildiklerini kaydeden Ünal, 'Ankara'dan yola çıkan bir şirket olarak dünyanın dört bir yanına ithalat yapmaktan gurur duyuyoruz. Hacettepe Üniversitesi'ne hediye ettiğimiz ürünlerimizin önemli çalışmalarda kullanılacağını bilmekten de heyecanlıyız' diye konuştu.
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